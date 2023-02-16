Раскрыта дальнейшая судьба туристического и детского кешбэка

ЦСР: туристический и детский кешбэк не будут действовать в 2023 году

В 2023 году программы туристического и детского кешбэка не вернутся, либо будут заметно пересмотрены. Дальнейшую судьбу проектов «Известиям» раскрыли в Центре стратегических разработок (ЦСР), совет которого возглавляет министр экономики России Максим Решетников.

Специалисты напомнили, что туристический кешбэк — это мера поддержки, которая работала в период пандемии COVID-19 в 2020–2021 годах, а также действовала в 2022 году после начала СВО. «На сегодняшний день продление программы кешбэка не предусмотрено, в том числе ввиду того, что туротрасль демонстрирует рост», — заявили они.

Более того, по словам экспертов, перезапускать программу в нынешнем виде будет нерационально: из-за дефицита федерального бюджета правительству приходится жестче расставлять приоритеты. При этом в ЦСР подчеркнули, что это не означает полного отказа от туристического и детского кешбэка. Отмечается, что возвращение к программе все же «потенциально возможно».

Ранее в январе сообщалось, что в России захотели начать возвращать молодоженам деньги за медовый месяц. Так, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести повышенный туристический кешбэк для россиян, которые недавно заключили брак.

