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05:41, 16 февраля 2023Мир

В Китае заявили о готовности работать над урегулированием конфликта на Украине

Глава МИД Ван И: Пекин готов работать над урегулированием конфликта на Украине

Фото: David Gray / Reuters

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин готов сотрудничать с международным сообществом ради урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости .

О позиции Китая глава ведомства сообщил в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Китай придает большое значение роли Франции как крупной независимой страны и готов работать с международным сообществом, включая Францию, для поиска пути политического урегулирования и скорейшего достижения прекращения огня и войны», — указал Ван И.

Он также подчеркнул, что в контексте российско-украинского конфликта Пекин всегда стремится содействовать примирению сторон.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении добиться немедленного прекращения боевых действий на Украине. Он рассказал, что Будапешт уже начал переговоры об урегулировании конфликта.

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Варвара Кузьмина
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