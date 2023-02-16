Российские продавцы обязались снимать с полок копии известных зарубежных брендов

«Известия»: продавцы будут снимать с полок копии зарубежных брендов, оставшихся в России

Международные производители договорились с российскими продавцами о том, что последние будут снимать с полок товары, до степени смешения похожие на известные зарубежные бренды. Такое соглашение в конце 2022 года подписала Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Русбренд» (объединяет более 50 ведущих отечественных и международных производителей товаров широкого спроса), узнали «Известия». Договоренность касается только тех иностранных марок, которые остались в России.

Такие товары называют паразитными копиями — производители часто фиксируют их присутствие в магазинах рядом со своей продукцией. Торговые сети выпускают их под собственными торговыми марками (СТМ). Форма, цветовая гамма упаковки и шрифты таких товаров дезориентирует покупателей, несмотря на то, что название продукции иное.

Как отмечают производители, ретейлеры копируют не только продукты питания, такие как Coca-Cola, но и, к примеру, косметику (Nivea, L’Oreal). 80-90 процентов потребителей регулярно покупают СТМ розничных сетей, отметил директор по работе с ретейлом NielsenIQ Константин Локтев. В крупных сетях доля копий уже достигла 20 процентов — в связи с падением реальных доходов населения она продолжает увеличиваться, так как СТМ обычно существенно дешевле, добавил он.

Соглашение предполагает, что производители будут решать проблемы с возникновением копий между собой на добровольных начинаниях, во внесудебном порядке, так как судебное разбирательство через обращение в ФАС — это сложный и длительный процесс, уточнили в «Русбренде». Доказать нарушение интеллектуальных прав при производстве аналогов известных марок очень сложно, подтвердил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

В конце 2022 года стало известно, что в российских магазинах появилось много поддельных конфет «Рафаэлло». Контрафакта на полках оказалось в несколько раз больше, чем оригинальной продукции. По данным Mash, подделку можно найти почти в любом магазине страны. В России их производят сразу в нескольких местах.

