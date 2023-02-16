Володин призвал подсчитать ущерб от взрывов на «Северных потоках»

Спикер ГД Володин призвал депутатов подсчитать ущерб от взрывов на «Северных потоках»

Депутатам необходимо подсчитать ущерб от взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». К этому парламентариев призвал спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

Володин отметил, что взыскание ущерба будет вполне реальным, а в итоговую сумму необходимо включить и ущерб компании «Газпром», и экологический ущерб.

«Уважаемые коллеги, давайте возьмем посчитаем, какой ущерб, его с вами обсудим, предъявим. Потому что кто-то если думает, [что] невозможно взыскать, — это не так», — обратился к парламентариям спикер ГД.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября прошлого года. Оператор Nord Stream AG утверждал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Как убежден министр иностранных дел России Сергей Лавров, «Запад лжет России о терактах на российских газопроводах», как ранее лгал про Минские соглашения.

Американский журналист Сеймур Херш заявлял, что бомбу под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США. В расследовании журналиста говорится, что разработку плана инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.