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13:59, 16 февраля 2023Россия

Володин призвал подсчитать ущерб от взрывов на «Северных потоках»

Спикер ГД Володин призвал депутатов подсчитать ущерб от взрывов на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутатам необходимо подсчитать ущерб от взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». К этому парламентариев призвал спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

Володин отметил, что взыскание ущерба будет вполне реальным, а в итоговую сумму необходимо включить и ущерб компании «Газпром», и экологический ущерб.

«Уважаемые коллеги, давайте возьмем посчитаем, какой ущерб, его с вами обсудим, предъявим. Потому что кто-то если думает, [что] невозможно взыскать, — это не так», — обратился к парламентариям спикер ГД.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября прошлого года. Оператор Nord Stream AG утверждал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Как убежден министр иностранных дел России Сергей Лавров, «Запад лжет России о терактах на российских газопроводах», как ранее лгал про Минские соглашения.

Американский журналист Сеймур Херш заявлял, что бомбу под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США. В расследовании журналиста говорится, что разработку плана инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Марк Леонов
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