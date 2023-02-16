Следователи возбудили дело после массового отравления россиян

СУСК возбудил дело после отравления кулинарной продукцией жителей Ростова-на-Дону

Ростовские следователи возбудили уголовное дело после отравления местных жителей готовой едой. Об этом сообщает СУСК России по Ростовской области.

По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту отравления граждан кулинарной продукцией, приобретенной в одной из компаний города. Следователи увидели признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 50 человек попали в больницу с острым гастроэнтеритом после того, как поели наборы для правильного питания торговой марки Good Food. Одна из пострадавших рассказала, что в больницу ее привезли почти в бессознательном состоянии.

В марте 2022 года в Ростове-на-Дону 17 учеников поели в детской школе-интернате и попали в больницу с отравлением.

