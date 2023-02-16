Миру предрекли попадание в «петлю гибели»

Исследователи из IPPR предрекли миру попадание в «петлю гибели» из-за изменения климата

Исследователи британского аналитического центра IPPR предрекли миру попадание в «петлю гибели», если человечество окажется неспособным справиться с глобальной проблемой изменения климата. Об этом говорится на сайте организации.

По словам аналитиков, страны не в полной мере осознают последствия глобального потепления. Исследователи обратили внимание на вопрос о сдерживании роста среднемировых температур на отметке 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня, что указано в Парижском соглашении. Однако в IPPR заявили, что те, кто по-прежнему ставит перед собой подобную цель, не признают необходимость более масштабных действий.

«Это петля гибели: последствия кризиса и неспособность справиться с ним отвлекают внимание от устранения его причин. Мы описываем это как "стратегический риск" для нашей коллективной способности трансформировать общество, что в конечном итоге позволит избежать катастрофических климатических и экологических изменений», — заявили исследователи.

В ноябре генсек ООН Антониу Гутерриш на Конференции ООН по климату заявил, что человечество на полном ходу мчится в климатический ад. Такие последствия он предрек при отсутствии дополнительных усилий со стороны государств по сокращению выбросов парниковых газов.