56-летняя блогерша показала тело в бикини и восхитила зрителей

В сети восхитились внешностью 56-летней блогерши Иви Мэй в бикини

Блогерша Иви Мэй показала тело в купальнике и восхитила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах женщина предстала в белом бикини, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Данный предмет гардероба состоял из топа с треугольными чашками с завязками на шее и трусов с заниженной талией. Кроме того, юзерша распустила волосы и дополнила образ красным шелковым халатом, широкополой соломенной шляпой, ковбойскими сапогами и солнечными очками. «Мне 56 лет, и я чувствую себя прекрасно», — подписала Мэй публикацию.

Пользователи сети оценили внешность блогерши в комментариях. «Отлично сохранилась», «Просто сногсшибательна и великолепна», «Прекрасно выглядишь», — отметили они.

Ранее в феврале 60-летняя блогерша из Португалии Моника Буске показала кубики пресса и восхитила фанатов. Инфлюэнсерша снялась в обтягивающем спортивном костюме, состоящем из топа и теннисной короткой юбки.