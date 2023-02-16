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10:12, 16 февраля 2023Интернет и СМИ

В США обвинили Байдена в бездействии из-за химической аварии в Огайо

Журналистка Fox News Ларен обвинила Байдена в бездействии из-за химической аварии в Огайо

Фото: Alan Freed / Reuters

Президент США Джо Байден сосредоточился на украинском кризисе вместо того, чтобы разобраться с химической аварией, возникшей в результате крушения поезда в штате Огайо. Об этом заявила политический обозреватель и журналистка Fox News Томи Ларен на своей странице в Twitter.

Ларен обвинила власти в бездействии из-за химической аварии. «В Огайо назревает настоящий кризис, а Джо [Байден] и Пит [Буттиджич] (министр транспорта США — прим. «Ленты.ру») пропали без вести. Может быть, если бы поезд сошел с рельсов и взорвался в Украине, им было бы не наплевать!» — написала журналистка.

Химическая авария в Огайо произошла 5 февраля. Поезд, перевозивший химические вещества, сошел с рельсов и загорелся. Жителей города Восточная Палестина, расположенного рядом с местом происшествия, эвакуировали.

После этого американские экоактивисты сообщили о гибели рыбы и домашних животных в районе ЧП. Также они высказали опасения, что химические вещества могут распространиться в воде и воздухе, передает РИА Новости.

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Олег Давыдов
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