В США обвинили Байдена в бездействии из-за химической аварии в Огайо

Журналистка Fox News Ларен обвинила Байдена в бездействии из-за химической аварии в Огайо

Президент США Джо Байден сосредоточился на украинском кризисе вместо того, чтобы разобраться с химической аварией, возникшей в результате крушения поезда в штате Огайо. Об этом заявила политический обозреватель и журналистка Fox News Томи Ларен на своей странице в Twitter.

Ларен обвинила власти в бездействии из-за химической аварии. «В Огайо назревает настоящий кризис, а Джо [Байден] и Пит [Буттиджич] (министр транспорта США — прим. «Ленты.ру») пропали без вести. Может быть, если бы поезд сошел с рельсов и взорвался в Украине, им было бы не наплевать!» — написала журналистка.

Химическая авария в Огайо произошла 5 февраля. Поезд, перевозивший химические вещества, сошел с рельсов и загорелся. Жителей города Восточная Палестина, расположенного рядом с местом происшествия, эвакуировали.

После этого американские экоактивисты сообщили о гибели рыбы и домашних животных в районе ЧП. Также они высказали опасения, что химические вещества могут распространиться в воде и воздухе, передает РИА Новости.