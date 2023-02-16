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09:49, 16 февраля 2023Ценности

Джулия Фокс показала новый имидж в прозрачной футболке

Актриса Джулия Фокс показала красные волосы на Неделе моды в Нью-Йорке

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская актриса и модель Джулия Фокс показала новый цвет волос на Неделе моды в Нью-Йорке. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

33-летняя знаменитость появилась на показе американского дизайнера Вилли Чаварриа в спортивных штанах и полупрозрачной футболке, просвечивающаяся ткань которой не скрывает ее обнаженную грудь. Свой образ она дополнила лакированными сапогами и сумкой-мешком.

Кроме того, на размещенных кадрах видно, что манекенщица сменила имидж и перекрасила волосы в красный цвет. Также она оформила стрелки на глазах и нанесла на губы помаду в тон своей новой прическе.

Ранее Джулия Фокс появилась на Неделе моды в образе лошади и привлекла внимание фотографов. Знаменитость прошлась по улицам города в кожаном наряде черного цвета из оголявшего ее грудь кроп-топа с капюшоном и длинными рукавами в виде перчаток, а также юбки-макси с вырезами на ягодицах. Костюм украшал длинный конский хвост, а в качестве обуви телезвезда выбрала сапоги на низком каблуке.

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Мария Винар
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