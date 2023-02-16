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05:31, 16 февраля 2023Путешествия

Побывавшая в Грузии россиянка опровергла три неприятных факта о стране

Блогерша «Дзен» побывала в Грузии и опровергла факт о высоком уровне преступности в стране

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Российская туристка и блогер побывала в Грузии и опровергла три неприятных факта о стране. Своим мнением девушка поделилась в личном блоге на портале «Дзен».

Автора публикации возмутило, что многие путешественники говорят о якобы высоком уровне преступности в Грузии. «Если даже в Тбилиси все спокойно, то в провинциях тем более, — подчеркнула россиянка. — Не могу себе представить обстоятельств, при которых в Грузии будут процветать мошенники или карманники, только если из числа "понаехавших"».

Блогер также опровергла тезис о плохой инфраструктуре в Грузии. Она заявила, что в стране много мест для интересного времяпрепровождения и нет трудностей с общественным транспортом. «Для путешествия по стране и маленьким селениям придется арендовать машину или взять такси, — резюмировала она. — Но нужно понимать, что таким образом намного лучше знакомиться со всеми достопримечательностями, которыми являются отнюдь не музеи или памятники, а природа, горы, люди и еда».

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Более того, по словам россиянки, некоторые отдыхавшие в стране путешественники жалуются на загрязненный воздух. Девушка отметила, что в Тбилиси действительно есть места, из которых доносятся жутко неприятные ароматы. «Но это из-за серных бань, которые столь популярны в Тбилиси, — пояснила она. — Многие незнающие туристы могут подумать, что причиной являются выхлопные газы или плохая экология».

В январе российская тревел-блогерша побывала в Тбилиси и разочаровалась отсутствием грузинской атмосферы. Россиянка призналась, что ожидала увидеть много традиционных нарядов, танцев и песен, а также мечтала проникнуться колоритом и обычаями кавказской страны. Однако оказалось, что в новогодние каникулы Тбилиси старается полностью подражать Европе.

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Фариза Бацазова
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Побывавшая в Грузии россиянка опровергла три неприятных факта о стране
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