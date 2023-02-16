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06:24, 16 февраля 2023Мир

Госдеп отверг обвинения в диктате над мировым сообществом

Пресс-секретарь Госдепа Прайс: Запад не устанавливает правила для мирового сообщества
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Tom Brenner / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что обвинения Вашингтона и стран Запада в стремлении навязать правила для остального мира являются «сотрясением воздуха». Его слова приводят «Известия».

Он подчеркнул, что основные правовые нормы устанавливаются коллективно мировым сообществом. «Любая попытка изобразить, что Запад устанавливает свои собственные правила ― это не больше чем сотрясение воздуха», — подчеркнул Прайс.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также прокомментировал слова главы МИДа России Сергея Лаврова, заявившего о стараниях Запада «приватизировать» международные организации и указавшего, что правила в подобных структурах «ломаются через колено». Прайс напомнил, что эти правила были определены мировым сообществом после Второй мировой войны с целью предотвратить третью мировую войну.

Ранее Лавров обвинил западные страны в желании подавить любое инакомыслие на международной арене. По его словам, действия западных лидеров только подтверждают, что речь идет о продолжении обеспечения их гегемонии.

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Варвара Кузьмина
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