В Эстонии заявили о подготовке к производству боеприпасов для Украины

В Минобороны Эстонии заявили, что страна готовится производить боеприпасы для Украины

Эстония готовится к началу производства боеприпасов для Украины, которая расходует снаряды в большом количестве. Об этом сообщил канцлер министерства обороны прибалтийской республики Кусти Сальм, передает РИА Новости.

Он указал на то, что украинские военные расходуют за неделю столько боеприпасов, сколько США и страны Европы могут произвести за месяц, и призвал активно наращивать производство снарядов.

«Мы создали для этого правовую среду. Есть компании и инвесторы, которые проявляют к этому интерес. Производство снарядов в Эстонии не будет запущено в ближайшие месяцы, но оно может начаться в течение следующего года», — отметил Сальм.

По его мнению, западным союзникам Киева необходимо нарастить производство боеприпасов с 200-300 тысяч до 700 тысяч снарядов в год. Он предположил, что это позволило бы предоставить Украине достаточное количество боеприпасов, а в случае снижения темпа их расхода европейские страны смогут пополнить свои собственные запасы.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что в распоряжение Вооруженных сил Украины поступила переданная Вильнюсом партия зенитных орудий L-70 производства шведского концерна Bofors. Глава ведомства уточнил, что в нее вошли 36 зенитных систем.