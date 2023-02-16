Россиян научили сохранять зелень свежей

Специалист Дарья Уткина: закрытая стеклянная банка позволяет сохранить зелень свежей

Герметично закрытая стеклянная банка позволяет надолго сохранять зелень свежей. Об этом «Ленте.ру» рассказала специалист сервиса доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское» Дарья Уткина.

«Свежая зелень — один из самых быстро увядающих продуктов, который лучше всего употребить в первые два-три дня. Но способы сохранить его подольше все-таки есть», — рассказала Уткина и научила россиян это делать.

По ее словам, оптимальные условия хранения зелени — в холодильнике, при температуре +2-4 °С, по соседству с овощами. При этом не стоит слишком загружать отсеки, иначе нарушается циркуляция воздуха.

Перед хранением зелень нужно перебрать и промыть: удалить увядшие и поврежденные веточки и корешки, а затем опустить в емкость с холодной водой и аккуратно прополоскать, меняя воду несколько раз. Важно не пренебрегать сушкой: зелень можно выложить на бумажное полотенце, промокнуть сверху, а затем разместить на бумаге до полного высыхания Дарья Уткина специалист

Свежесть зелени напрямую зависит от упаковки, в которой она будет храниться. Самый простой вариант — полиэтиленовый пакет с отверстиями для вентиляции, объяснила собеседница «Ленты.ру». Отлично сохраняет потребительские свойства зелени герметично закрытая стеклянная банка. Так некоторые виды трав не испортятся в течение трех-четырех недель.

Альтернативой стеклу служит пластиковый контейнер, но нужно помнить, что некоторые из них могут выделять химические запахи. Чтобы поддержать оптимальный уровень влажности, на дно контейнера можно положить слегка смоченную водой салфетку, рассказала Уткина.

Также зелень можно хранить завернутой во влажное вафельное полотенце или в стакане с водой, накрыв сверху пакетом с отверстием. Воду необходимо ежедневно менять, а листья — опрыскивать, подвела итог специалист.

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