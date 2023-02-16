Актриса дала отпор прозвавшим ее вульгарной из-за платья хейтерам

Актриса Флэнаган ответила критикам, прозвавшим ее вульгарной из-за платья с декольте

Британская актриса, фотомодель и ведущая Хелен Флэнаган дала отпор хейтерам, которые обругали ее за чересчур откровенный наряд. Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

32-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором она позирует в облегающем платье длины макси красного цвета, оформленном глубоким V-образным декольте, частично оголяющим ее грудь. При этом в руках телезвезда держит черную сумку седло люксового бренда Dior, а ее волосы собраны в пучок. Вдобавок она нанесла на лицо нюдовый макияж.

По словам Флэнаган, после размещения данного ролика она подверглась критике со стороны фанатов. В частности, хейтеры прозвали актрису вульгарной, а ее наряд — пошлым и безвкусным. Манекенщица решила ответить критикам в новом посте, дополнительно прикрепив их грубые комментарии.

«Меня поразило, что почти все злые комментарии я получила от женщин. Я никогда не говорю плохо о том, как выглядит другая женщина, это просто мерзко. Мне кажется, мы должны поддерживать друг друга, а не клеймить за наряды, которые кажутся нам откровенными», — высказалась телеведущая в описании.

В сентябре 2022 года российская TikTok-блогерша Дина Саева показала в соцсетях серию фотографий в откровенном образе и вызвала споры в сети. Знаменитость снялась в нижнем белье белого цвета, состоящем из корсета. «Проведите меня к алтарю в этом наряде», — подписала Саева пост. Пользователи сети неоднозначно отнеслись к внешнему виду блогерши.