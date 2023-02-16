При взрыве на российском заводе погиб рабочий

В Самарской области при взрыве спецпродукта на заводе погиб рабочий, еще двое пострадали

На заводе в Чапаевске Самарской области при взрыве погиб рабочий. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, на Чапаевском механическом заводе произошел хлопок спецпродукта в насыпной кабине. Пострадали еще два человека, им на месте ЧП оказывают помощь медики.

Данных о том, что стало причиной взрыва, пока нет. Известно, что взрыв произошел в кирпичной пристройке к цеху. Обстоятельства происшествия выясняются.

В августе в Свердловской области двое рабочих погибли при очистке канализации. Погибшими оказались мужчина, который работал слесарем, и женщина-оператор очистительных сооружений. Еще один человек пострадал.