Объем китайских инвестиций на Дальнем Востоке превысил 13 миллиардов долларов

Генконсул КНР: в 2022 году объем китайских инвестиций на Дальнем Востоке превысил $13 млрд

Объем инвестиций из Китая на Дальнем Востоке России превысил в 2022 году 13 миллиардов долларов. Об этом сообщила генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань, передает ТАСС.

По ее словам, данные показатели подчеркивают уровень доверия и сотрудничества между двумя странами. Дипломат отметила, что реализуются крупные инвестиционные проекты. «Уверенно растет торговля сельскохозяйственной продукцией, заметно увеличились грузовые перевозки через погранпереходы Хуньчунь и Суйфэньхэ», — добавила она.

Агентство также приводит слова заместителя председателя правительства Приморья Николая Стецко, который на встрече отметил, что в 2022 году товарооборот между Китаем и Приморьем увеличился на 43 процента по сравнению с предыдущим годом.

Ранее китайская таможня сообщила, что в 2022 году поставки в Китай стальных полуфабрикатов, в основном слябов, от российских производителей выросли в три раза, до 2,3 миллиона тонн и 1,34 миллиарда долларов. Причиной такой тенденции стал запрет Евросоюза на импорт готовой стальной продукции из России, введенный в марте в качестве реакции на ввод российских войск на территорию Украины.