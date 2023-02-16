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19:33, 16 февраля 2023Забота о себе

Россиянам назвали причины боли и щелчков в челюсти и их опасность

Стоматолог Конников назвал повреждение хряща сустава причиной боли и щелчков в челюсти

Фото: Unsplash

Боль и щелчки в челюсти могут возникнуть в любом возрасте из-за повреждения хряща и связок височно-нижнечелюстного сустава вследствие неправильного прикуса или травмы. Некоторые другие причины проблемы и ее опасность стоматолог-ортопед, гнатолог врач высшей категории Олег Конников назвал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Конников объяснил, щелчки в суставе челюсти — это признак нарушения работы височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). По сути, это вывих, и, если не заниматься его лечением, со временем проблема может усугубиться и привести к ограничению движения нижней челюсти и выраженной асимметрии лица. Как и любой вывих, он бывает вправляемый или нет.

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По словам стоматолога, сложно выделить одну причину щелчков и хруст в челюсти, так как это многофакторное заболевание. Часто оно возникает из-за:

  • износа или смещения диска височно-нижнечелюстного сустава;
  • повреждения хряща и связок суставов из-за травмы, ушиба или болезни, в том числе вследствие артрита и артроза;
  • повышенной нагрузки на жевательные мышцы, включая бруксизм — непроизвольного скрежетания зубами преимущественно в ночное время;
  • неравномерного распределения нагрузки на сустав и челюсть из-за отсутствия нескольких зубов, неправильно подобранного протезирования;
  • аномалий прикуса, нефизиологического смыкания челюстей;
  • пережевывания пищи только с одной стороны;
  • нарушения осанки;
  • большого количества пломб и коронок;
  • нарушения осанки.

Чаще всего с хрустом и щелчками в челюсти сталкиваются женщины, а не мужчины, старше 50 лет. Но все чаще с этой проблемой к стоматологам обращаются пациенты более молодого возраста

Олег Конниковстоматолог-ортопед, гнатолог врач высшей категории

Основные симптомы дисфункции височно-нижнечелюстного сустава

Конников отметил, что, помимо хруста и щелчков в челюсти, дисфункция ВНЧС проявляется болевым синдромом. В зависимости от стадии заболевания возможно ощущение боли в области жевательных мышц при приеме пищи, мышечная усталость при длительной речи, а в сложных случаях даже постоянная мышечная боль.

Еще один симптом заболевания — несимметричное открывание рта. В норме нижняя челюсть должна двигаться равномерно вниз, без боковых смещений. Также не стоит игнорировать ограничение открывания рта. В норме он должен открываться на 40-45 миллиметров, это расстояние примерно равно ширине трех пальцев. При дисфункции ВНЧС открывание рта ограничивается до 20 миллиметров и менее

Олег Конниковстоматолог-ортопед, гнатолог врач высшей категории

Стоматолог предупредил, в начале заболевания симптомы могут быть выражены незначительно, но без лечения болезнь будет прогрессировать, и в итоге челюсть может просто заклинить. Поэтому при появлении одного или нескольких признаков дисфункции височно-нижнечелюстного сустава необходимо обратиться за консультацией к стоматологу-гнатологу, который специализируется именно на этой патологии. Он оценит проблему комплексно и подберет соответствующее лечение.

Ранее стоматолог-ортопед Ив Пьер Брежо назвал основные причины патологической подвижности зубов. По его словам, источником этой проблемы являются травмы и различные заболевания полости рта.

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Наталья Обрядина
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