Клава Кока допустила завершение музыкальной карьеры

Певица Клава Кока допустила уход из Black Star и завершение музыкальной карьеры

Российская певица Клава Кока в эфире телеканала «Россия-1» допустила уход из лейбла Black Star и завершение музыкальной карьеры. Ее слова приводит «Звук Медиа».

«Я пока не знаю, может быть, мы будем продлевать контракт, возможно, нет, может быть, я посчитаю нужным и захочу вообще уйти в другую сферу — например, воспитывать детей», — сказала исполнительница.

Она пошутила, что гендиректор Black Star отгоняет от нее эти мысли. «Клавочка, у нас все расписано», — процитировала его слова певица.

В прошлом году прокуратура начала проверку по двум статьям в отношении Клавы Коки. Тексты песен и выступления исполнительницы решили проанализировать на предмет нарушения статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») и 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

Обращение появилось после концерта Клавы Коки во Владивостоке на День знаний. Тогда артистку обвинили в выступлении в коротком платье на фоне храма. Она подчеркнула, что не выбирала место для сцены и не знала, что поблизости находится храм.