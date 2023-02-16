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23:39, 16 февраля 2023Бывший СССР

Разведчики сообщили о продвижении на Кременском участке фронта в Донбассе

РИА Новости: разведчики ЗВО заявили о продвижении на Кременском участке фронта в Донбассе
СюжетМинобороны:

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Разведчики Западного военного округа (ЗВО) продолжают продвижение на Кременском участке фронта в Донбассе, активно используя беспилотники для разведки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), по которым ведут огонь. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал корреспонденту агентства один из разведчиков, их задача — выявление противника, чтобы российская штурмовая группа смогла продвинуться дальше.

«Выявляем противника, наводим ствольную артиллерию, минометы, танки и все, что может стрелять на дальние расстояния, наносить поражения, чтобы прошла без потерь наша пехота», — заявил российский военный.

В четверг, 16 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили более ста украинских военнослужащих на краснолиманском направлении. Также российские военнослужащие уничтожили бронетехнику ВСУ и четыре единицы ствольной и реактивной артиллерии.

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Марина Совина
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