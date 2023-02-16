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11:19, 16 февраля 2023Россия

В Совфеде отреагировали на слова Блинкена о контроле над Крымом

Цеков: слова Блинкена о Крыме говорят о необходимости быть готовыми к авантюрам Киева

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о спецоперации и Крыме говорят о том, что России необходимо быть готовой к возможным военным авантюрам со стороны Киева. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, его цитирует РИА Новости.

Газета Politico со ссылкой на собственные источники ранее писала, что Блинкен высказывался по теме Крыма во время онлайн-разговора с группой экспертов 15 февраля. Утверждается, что в ходе него политик дал понять, что Вашингтон не подталкивает Украину к возвращению контроля над Крымом. Госсекретарь также подчеркивал, что для администрации США возможное наступление Киева на полуостров будет означать пересечение красной линии для России.

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«Мы слышали очень много заявлений от Блинкена, противоречащих друг другу… Нас не пугают эти высказывания, если они носят агрессивный характер по отношению к специальной военной операции, России, конкретно к Крыму», — отреагировал на слова Блинкена член Совфеда Цеков.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, в свою очередь, считает, что заявления Киева о намерении наносить удары по объектам на территории России являются элементом психологического воздействия. По ее мнению, Украина проиграла военное противостояние с Россией, несмотря на поддержку НАТО и финансирование США.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев утверждал, что в случае атаки на Крым по Украине могут ударить оружием любого типа.

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Анастасия Шейкина
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