Россиянку наказали штрафом за дискредитирующие армию лозунги в ресторане

Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей россиянку за дискредитирующие армию лозунги в ресторане

Ленинский районный суд Краснодара признал виновной местную жительницу в публичной дискредитации российской армии и оштрафовал ее на 40 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Женщине вменялось совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России»).

Из материалов дела следует, что 29 января 2023 года подсудимая была в ресторане и там выкрикивала «лозунги, дискредитируя действия ВС РФ по поддержанию международного мира и безопасности при проведении специальной военной операции».

Сообщалось, что женщина была в заведении с супругом и знакомой. Во время обсуждения ситуации на Украине они вели себя вызывающе и нарушали общественный порядок, в том числе выкрикивали лозунг «Слава Украине!». Их поведение привлекло внимание другого посетителя, который подошел к столику и предъявил им претензии из-за услышанного, что переросло в конфликт. В итоге мужа россиянки отправили на 15 суток под административный арест.