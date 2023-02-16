Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:32, 16 февраля 2023Силовые структуры

Россиянку наказали штрафом за дискредитирующие армию лозунги в ресторане

Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей россиянку за дискредитирующие армию лозунги в ресторане
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Краснодара признал виновной местную жительницу в публичной дискредитации российской армии и оштрафовал ее на 40 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Женщине вменялось совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России»).

Из материалов дела следует, что 29 января 2023 года подсудимая была в ресторане и там выкрикивала «лозунги, дискредитируя действия ВС РФ по поддержанию международного мира и безопасности при проведении специальной военной операции».

Сообщалось, что женщина была в заведении с супругом и знакомой. Во время обсуждения ситуации на Украине они вели себя вызывающе и нарушали общественный порядок, в том числе выкрикивали лозунг «Слава Украине!». Их поведение привлекло внимание другого посетителя, который подошел к столику и предъявил им претензии из-за услышанного, что переросло в конфликт. В итоге мужа россиянки отправили на 15 суток под административный арест.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о возможности поддержки семей участвующих в СВО бойцов ЧВК
Переодевавшийся в женщину россиянин похитил у пенсионерок более миллиона рублей
Два огромных питона спрятались в потолке и напугали семью
В Одессе произошли взрывы
В Кировоградской области произошел пожар на хранилище нефтепродуктов
Агрессивная птица напала на россиянку на популярном горнолыжном курорте
Российские фрилансеры увеличили переводы за границу почти в семь раз
Тиктокерша показала способ повесить штору и избежать порчи стен
«ВКонтакте» запустила новую уникальную ленту
Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во вранье о Минских соглашениях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.