Экономист спрогнозировал рост курса доллара и евро

Экономист Ордов допустил рост курса евро до 90-97 рублей

Курс доллара и евро по отношению к рублю продолжит укрепляться в течение второго и третьего кварталов 2023 года, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Лентой.ру» он спрогнозировал, как будет меняться стоимость российской валюты.

Во время торгов на Московской бирже 15 февраля курс евро превысил 80 рублей. Стоимость доллара достигла 74 рублей. Это произошло впервые с апреля 2022 года.

«Здесь, как и прогнозировалось, рубль вернулся в диапазон, который был так желанен для Центрального банка и Министерства финансов, — 70-80 рублей за доллар. Евро, по сути, является некой производной курса рубля по отношению к доллару. Сейчас локально евро укрепился и будет ослабевать по отношению к доллару. С высокой вероятностью Европа в первом квартале зафиксирует техническую рецессию. Это будет негативно влиять на курсовую стоимость. Для нас пока 70-80 рублей за доллар являются комфортными в условиях сохраняющихся ограничений на валютном рынке и отсутствии финансовых спекулянтов», — объяснил он.

Сейчас пока рублю ничего не угрожает, считает экономист. По его мнению, власти будут стараться удерживать курс в диапазоне 70-80 рублей. Однако ухудшение экономической ситуации может привести к росту стоимости российской валюты.

В конце первого квартала вполне может оказаться, что нарастающая рецессия и невыполнение плановых показателей по доходам может привести к тому, что курс рубля может ослабнуть в зону 90-97 рублей. Это история второго или третьего кварталов Константин Ордов экономист

Ранее россиян предупредили об ослаблении курса рубля весной.