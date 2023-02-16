Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:58, 16 февраля 2023Экономика

Экономист спрогнозировал рост курса доллара и евро

Экономист Ордов допустил рост курса евро до 90-97 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Курс доллара и евро по отношению к рублю продолжит укрепляться в течение второго и третьего кварталов 2023 года, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Лентой.ру» он спрогнозировал, как будет меняться стоимость российской валюты.

Во время торгов на Московской бирже 15 февраля курс евро превысил 80 рублей. Стоимость доллара достигла 74 рублей. Это произошло впервые с апреля 2022 года.

Курс доллара от TradingView

«Здесь, как и прогнозировалось, рубль вернулся в диапазон, который был так желанен для Центрального банка и Министерства финансов, — 70-80 рублей за доллар. Евро, по сути, является некой производной курса рубля по отношению к доллару. Сейчас локально евро укрепился и будет ослабевать по отношению к доллару. С высокой вероятностью Европа в первом квартале зафиксирует техническую рецессию. Это будет негативно влиять на курсовую стоимость. Для нас пока 70-80 рублей за доллар являются комфортными в условиях сохраняющихся ограничений на валютном рынке и отсутствии финансовых спекулянтов», — объяснил он.

Сейчас пока рублю ничего не угрожает, считает экономист. По его мнению, власти будут стараться удерживать курс в диапазоне 70-80 рублей. Однако ухудшение экономической ситуации может привести к росту стоимости российской валюты.

В конце первого квартала вполне может оказаться, что нарастающая рецессия и невыполнение плановых показателей по доходам может привести к тому, что курс рубля может ослабнуть в зону 90-97 рублей. Это история второго или третьего кварталов

Константин Ордовэкономист

Ранее россиян предупредили об ослаблении курса рубля весной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Лечащий врач рассказал о значительном улучшении состояния Костомарова
Москвичам пообещали мороз и солнце на 23 февраля
Экс-начальника российской колонии осудили на семь лет за избиение заключенного
В Подмосковье шестилетний мальчик умер в детском саду
Купленные за бесценок картины продали с аукциона за два миллиона рублей
На Украине обвинили Россию в использовании фальшцелей
Экономист спрогнозировал рост курса доллара и евро
Рядом с главой Минздрава Турции взорвался обогреватель
МИД Китая оценил реакцию западных СМИ на публикацию Херша о «Северных потоках»
Начальницу отдела Минобороны по ЗВО нашли мертвой под окнами дома в Петербурге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.