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13:43, 15 февраля 2023Экономика

Курс евро превысил 80 рублей впервые с апреля

Курс евро на Мосбирже превысил 80 рублей впервые с апреля

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 80 рублей впервые с апреля, следует из данных площадки.

В верхней точке стоимость валюты достигала 80,02 рубля. По состоянию на 13:27 по московскому времени евро торгуется по 79,91 рубля (плюс 66 копеек к предыдущему закрытию торгов).

Ранее 15 февраля курс доллара также поднялся до многомесячного максимума и превысил 74 рубля. К 13:27 американская валюта выросла на 70 копеек, до 74,50 рубля.

Рубль начал слабеть с начала зимы, после введения западных санкций в отношении экспорта нефти. В декабре вступило в силу европейское эмбарго и потолок цен на российскую нефть — с тех пор российская валюта снизилась примерно на 15 процентов. В начале февраля аналогичные меры заработали в отношении нефтепродуктов из России. Кроме того, 15 февраля в Европе вступил в силу динамический потолок цен на газ.

Не допустить резкого обрушения рубля позволяет возобновление бюджетного правила. С января Центробанк по распоряжению Минфина продает на бирже юани, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета. С февраля продажи выросли в три раза, до 8,9 миллиарда рублей в сутки. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ранее назвал неизбежным ослабление курса рубля в ближайшие месяцы. Он объяснил, что снижение нефтегазовых доходов уменьшает предложение на бирже, а необходимость в импорте не ослабевает.

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Софья Ермакова
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