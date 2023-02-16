На Западе заявили о небезграничности помощи Украине

Newsweek: США подали Украине сигнал о том, что западная помощь небезгранична

Власти США подали Украине сигнал о том, что западная помощь Киеву небезгранична. Об этом сообщает Newsweek.

Военная помощь Украине может находиться под угрозой, так как некоторые эксперты все чаще говорят о том, что у нее есть предел, указала автор материала Элли Кук. Так, в Институте изучения войны в США утверждают, что американская администрация в частном порядке дала Киеву понять, что поддержка страны Западом небезгранична.

Помощь такого рода никогда не может быть бесконечной, заявил профессор Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк. По его мнению, Украина в 2023 году должна не просто продолжать сражаться, но и представить какие-либо убедительные перестановки на поле боя, которые бы явно изменили положение дел в ее пользу. Он добавил, что для украинских войск это достаточно непростая задача.

Профессор политики в Лондонском университете Роб Сингх, в свою очередь, указал, что конфликт на Украине в дальнейшем может вызывать все больше дискуссий и разделения в США. Мнения могут колебаться и в зависимости от объема поддержки Киева европейскими странами, подчеркнул он. По словам Сингха, внутренние критики наверняка начнут задаваться вопросами о ведущей роли Вашингтона в предоставлении помощи Киеву, если континентальные страны НАТО будут предоставлять недостаточно поддержки или даже будут замечены за расколом из-за Украины.

Ранее журналисты Стивен Эрлангер и Мэттью Мпоук Бигг заявили, что Запад опоздал с помощью Украине в Артемовске (украинское название — Бахмут). Они также отметили, что украинские власти усилили попытки убедить граждан покинуть Артемовск, что может дополнительно свидетельствовать о намерениях Киева оставить город.

