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10:35, 16 февраля 2023Мир

Франции предрекли роль ведущей военной державы в Европе

The Times: Британия рискует уступить Франции звание ведущей военной державы НАТО в Европе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Великобритания рискует уступить Франции звание ведущей военной державы НАТО в Европе. Смену ролей этим странам предрекли в Международном институте стратегических исследований (IISS), передает The Times.

В исследовании говорится, что Великобритания занимает в североатлантическом альянсе привилегированное положение, находясь на втором месте среди поставщиков средств на оборону в НАТО. В 2022 году страна потратила на эти цели 58 миллиардов евро, что примерно на 13 миллиардов больше, чем Франция.

Тем не менее французская армия имеет значительные преимущества. Так, Париж располагает большим числом боевых самолетов, фрегатов и военнослужащих. Общая численность Вооруженных сил (ВС) Франции составляет 203 тысячи человек по сравнению со 150 тысячами в ВС Великобритании.

Кроме того, Париж способен запускать ядерные ракеты с четырех стратегических подводных лодок или с самолетов Rafale, в то время как Лондон может вести огонь только с четырех подводных лодок класса Vanguard. У Великобритании больше танков, однако планы по сокращению их числа до 148 Challenger 3 позволят Франции обогнать ее.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об увеличении оборонного бюджета страны на треть — с 295 миллиардов до 400 миллиардов евро. Такая сумма предусмотрена на период с 2024 по 2030 год.

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Варвара Кошечкина
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