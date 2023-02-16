Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:54, 16 февраля 2023Забота о себе

Страдающим от недостатка любви людям дали совет

Психолог Батт посоветовала партнерам изучить языки любви друг друга

Фото: Shutterstock

Партнерам следует изучить языки любви друг друга, полагают психолог Шивон Батт и эксперт по отношениям Хейли Куинн. В статье для Metro они дали совет людям, страдающим от недостатка любви в отношениях.

За психологической поддержкой к специалистам обратилась 30-летняя девушка Миа. Она рассказала, что в начале отношений ее парень был активным, милым и заботливым. Однако со временем он стал отдаляться от нее. В результате Мие стало казаться, что она любит партнера больше, чем он ее.

Были периоды, когда он что-то скрывал от меня. Я чувствовала себя изолированной и потеряла уверенность в отношениях

Миа

«Любовь бывает трудно измерить, — говорит эксперт по свиданиям Хейли Куинн. — То, что легко может сделать один человек, другому даже не придет в голову. Любовь не статична. Она, как и чувства к кому-то, может меняться».

По словам Куинн, страдающим от недостатка любви стоит задать себе вопрос: действительно ли партнер их недостаточно любит, или же он просто иначе выражает свои чувства?

Психолог Батт согласилась, что любовь трудно измерить в конкретных терминах, и разница в языках любви может быть огромной. Кто-то проявляет чувства словами, кто-то прикосновениями, кто-то подарками или помощью.

Возможно, вы надеялись, что мужчина будет вести себя, как в романтической комедии, а он иначе демонстрирует любовь и заботу. Например, тем, что берет на себя большую часть работы по дому

Шивон Баттпсихолог

По мнению Батт, нужно знать язык любви партнера, чтобы понимать, насколько сильны ваши чувства друг к другу.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
7 ноября 2022
«Мы не осознаем, что причиняем боль» Миллионы людей страдают от токсичных отношений. Как из них выйти?
«Мы не осознаем, что причиняем боль»Миллионы людей страдают от токсичных отношений. Как из них выйти?
6 августа 2022

Она предположила, что временами люди могут чувствовать недостаток поддержки. «В жизни бывают приливы и отливы со счастливыми временами и проблемами. Случается, что нам нужна дополнительная поддержка, а бывает, что мы сами можем поддержать близкого», — прокомментировала Батт.

Это не означает, что человек любит и заботится о ком-то больше или меньше, пояснила психолог. Временное охлаждение или отстранение всего лишь сигнализируют о трудных временах.

Ранее Шивон Батт дала совет женщине, подумывающей вернуться к мужу после сложного развода. Она призвала их пройти курс семейной терапии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла закон о защите русского языка от заимствований
Страдающим от недостатка любви людям дали совет
Москвичей предупредили об аномально высоких сугробах
Бывший глава российского города осужден на девять лет за коррупцию
Запад осудили за замалчивание расследования по «Северным потокам»
Девушка купила куртку в сети и возмутилась найденной внутри запиской
Задержание спецназом стрелявшего из ружья россиянина попало на видео
ГД приняла в I чтении законопроект о штрафах за неправильное обращение с навозом
Столтенберг рассказал о своих действиях в ночь начала СВО
Мамаев ответил на критику из-за открытия футбольной академии в Дубае
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.