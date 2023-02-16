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11:40, 16 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко пообещал жесткий ответ на агрессию стран-соседей

Лукашенко заявил, что применит армию против стран-соседей в случае агрессии с их стороны
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко . Фото: МИД РФ / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал жестко ответить на агрессию со стороны стран-соседей. Его цитирует БЕЛТА.

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей», — сказал глава государства.

Он заверил, что если любая из соседних стран совершит агрессию против Белоруссии, то «ответ будет жесточайший». Лукашенко подчеркнул, что это касается не только Украины.

Ранее белорусский президент призвал страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сплотиться и определить свою позицию по происходящему на Украине.

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Алевтина Запольская
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