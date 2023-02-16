Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным 17 февраля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным. О ней он сообщил во время общения с журналистами, передает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным в пятницу, 17 февраля.

Ранее встречу президентов России и Белоруссии анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что ее подробности станут известны позднее.