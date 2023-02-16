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16:53, 16 февраля 2023Мир

В США спрогнозировали отступления ВСУ после слов генсека НАТО

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о признаках нехватки у НАТО патронов для ВСУ

Фото: Johanna Geron / Reuters

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об истощении арсеналов стран Запада указывают на будущие отступления вооруженных сил Украины (ВСУ) перед лицом российской армии. С таким заявлением выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

«У Украины заканчиваются боеприпасы, в этом нет сомнений. Они вынуждены отступать и перегруппировываться, иначе они попросту будут уничтожены», — сказал Макгрегор, добавив, что слова генсека НАТО сигнализируют о неспособности альянса своевременно восполнять потери техники украинской армии.

Ранее Пентагон предоставил двум компаниям госконтракты на 522 миллиона долларов для производства 155-миллиметровых снарядов для Вооруженных сил Украины. Контракты заключили на фоне опасений представителей западных стран относительно того, что Украина быстро истощает запасы артиллерийских снарядов США и их союзников.

В январе Столтенберг признал наличие проблем у альянса из-за предоставления военной помощи Украине. Он отметил, что НАТО нужно пополнить собственные оружейные запасы также для того, чтобы продолжить поставки Киеву. По его словам, именно поэтому Североатлантический альянс расширил сотрудничество с промышленностью.

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Глеб Бажуткин
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