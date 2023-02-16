В США спрогнозировали отступления ВСУ после слов генсека НАТО
Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об истощении арсеналов стран Запада указывают на будущие отступления вооруженных сил Украины (ВСУ) перед лицом российской армии. С таким заявлением выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.
«У Украины заканчиваются боеприпасы, в этом нет сомнений. Они вынуждены отступать и перегруппировываться, иначе они попросту будут уничтожены», — сказал Макгрегор, добавив, что слова генсека НАТО сигнализируют о неспособности альянса своевременно восполнять потери техники украинской армии.
Ранее Пентагон предоставил двум компаниям госконтракты на 522 миллиона долларов для производства 155-миллиметровых снарядов для Вооруженных сил Украины. Контракты заключили на фоне опасений представителей западных стран относительно того, что Украина быстро истощает запасы артиллерийских снарядов США и их союзников.
В январе Столтенберг признал наличие проблем у альянса из-за предоставления военной помощи Украине. Он отметил, что НАТО нужно пополнить собственные оружейные запасы также для того, чтобы продолжить поставки Киеву. По его словам, именно поэтому Североатлантический альянс расширил сотрудничество с промышленностью.