Россиянкам раскрыли опасные последствия пластики груди

Пластический хирург Никита Молотков: после неудачной пластики груди может быть гематома

Пластический хирург сети клиник «Семейная», направление Beauty, Никита Молотков раскрыл опасные последствия пластики груди. Соответствующий комментарий специалиста появился в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 16 февраля.

Так, Молотков рассказал, что после проведения неудачной маммопластики могут быть такие осложнения, как гематома и серома. В первом случае часто требуется повторная операция с извлечением импланта, чтобы выявить причину кровотечения и устранить ее. Что касается серомы — скопления лимфатической жидкости в полости эндопротеза, которая возникает из-за неправильной работы хирурга с тканями молочной железы или ослабленного иммунитета пациентки после перенесенных заболеваний, то чаще всего она устраняется путем извлечения жидкости при помощи пункции, пояснил эксперт.

Кроме того, после операции на грудь женщины могут ощущать потерю чувствительности сосков и ареол, а также уплотнение капсулы, которая образуется вокруг импланта. По словам Молоткова, данные состояния происходят редко. Однако если вторая упомянутая проблема все же произошла, то проводится еще одна операция по замене имплантов с иссечением образовавшейся капсулы. Собеседник издания отметил, что вследствие набора или снижения массы тела, беременности, грудного вскармливания и возрастных изменений молочных желез могут наблюдаться эстетические осложнения в виде растяжек и асимметрии.

В заключение врач напомнил о разрыве имплантов, который возникает по причине травм груди. «Часто возникает такая ситуация, если у пациентки стоят импланты первого и второго поколения. В современных моделях риск разрыва практически сведен к нулю», — уточнил медик.

Ранее пластический хирург Елена Пономарева перечислила безопасные виды манипуляции, которые можно проводить в один день. Так, врач рассказала, что после родов многие пациентки жалуются на опущение груди, провисание живота, а также на проблемы в интимных частях тела. В данном случае можно сделать одновременно несколько операций, таких как абдоминопластика, маммопластика и лабиопластика.