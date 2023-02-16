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12:04, 16 февраля 2023Ценности

Россиянкам раскрыли опасные последствия пластики груди

Пластический хирург Никита Молотков: после неудачной пластики груди может быть гематома

Фото: Shutterstock

Пластический хирург сети клиник «Семейная», направление Beauty, Никита Молотков раскрыл опасные последствия пластики груди. Соответствующий комментарий специалиста появился в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 16 февраля.

Так, Молотков рассказал, что после проведения неудачной маммопластики могут быть такие осложнения, как гематома и серома. В первом случае часто требуется повторная операция с извлечением импланта, чтобы выявить причину кровотечения и устранить ее. Что касается серомы — скопления лимфатической жидкости в полости эндопротеза, которая возникает из-за неправильной работы хирурга с тканями молочной железы или ослабленного иммунитета пациентки после перенесенных заболеваний, то чаще всего она устраняется путем извлечения жидкости при помощи пункции, пояснил эксперт.

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Кроме того, после операции на грудь женщины могут ощущать потерю чувствительности сосков и ареол, а также уплотнение капсулы, которая образуется вокруг импланта. По словам Молоткова, данные состояния происходят редко. Однако если вторая упомянутая проблема все же произошла, то проводится еще одна операция по замене имплантов с иссечением образовавшейся капсулы. Собеседник издания отметил, что вследствие набора или снижения массы тела, беременности, грудного вскармливания и возрастных изменений молочных желез могут наблюдаться эстетические осложнения в виде растяжек и асимметрии.

В заключение врач напомнил о разрыве имплантов, который возникает по причине травм груди. «Часто возникает такая ситуация, если у пациентки стоят импланты первого и второго поколения. В современных моделях риск разрыва практически сведен к нулю», — уточнил медик.

Ранее пластический хирург Елена Пономарева перечислила безопасные виды манипуляции, которые можно проводить в один день. Так, врач рассказала, что после родов многие пациентки жалуются на опущение груди, провисание живота, а также на проблемы в интимных частях тела. В данном случае можно сделать одновременно несколько операций, таких как абдоминопластика, маммопластика и лабиопластика.

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Мария Винар
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