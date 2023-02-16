На российской трассе фура с отказавшими тормозами протаранила 15 машин

В Минеральных Водах грузовик с отказавшими тормозами протаранил 15 автомобилей

В Минеральных Водах на трассе «Кавказ» грузовик протаранил 15 машин. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края в Telegram-канале.

По данным надзорного органа, среди 15 авто есть две пассажирские маршрутки. Как сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья, у фуры отказали тормоза, пишет РИА Новости. На странице ГИБДД российского региона во «ВКонтакте» говорится, что пострадали девять человек, в том числе пять пассажиров маршрутки.

«За рулем фуры находился 39-летний житель соседнего региона, который не пострадал. За последние два года он привлекался к ответственности 16 раз за нарушение ПДД», — говорится в сообщении инспекции.

Похожий случай произошел на Новорязанском шоссе в Подмосковье в мае прошлого года. Тогда грузовик протаранил 15 машин. Пострадали три человека. До этого самосвал столкнулся с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области. Восемь человек пострадали, двое погибли.