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19:23, 16 февраля 2023Бывший СССР

Путин созвонился с президентом Узбекистана

Путин обсудил с президентом Узбекистана Мирзиеевым торгово-экономическое сотрудничество

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин созвонился со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. О состоявшейся беседе сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что во время разговора политики затронули ряд вопросов, касающихся расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Ранее стало известно, что объем переводов в Узбекистан из России оказался максимальным по сравнению с другими странами. В целом количество денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа по итогам 2022 годам выросло в 2,1 раза и достигло рекордного показателя в 16,9 миллиарда долларов. Объем переводов из Узбекистана в другие государства увеличился на 29 процентов, до 2,1 миллиарда долларов. Главными получателями стали Турция и Китай.

В целом финансовые переводы физических лиц из России в 2022 году в Казахстан, Армению, Грузию и другие соседние государства выросли в несколько раз, достигнув рекордных объемов. Переводы стали популярны для карточного туризма и релокации.

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Варвара Кошечкина
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