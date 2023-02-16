Раскрыта эффективность в зоне СВО разработанного для спецназа дрона-разведчика

«РБС-Гарпия»: живучесть в зоне СВО дрона МТ БПЛА составляет 90 процентов

Живучесть в зоне специальной военной операции (СВО) разработанного для спецназа малого тактического дрона-разведчика МТ БПЛА составляет 90 процентов. Эту информацию в беседе с ТАСС раскрыл директор по маркетингу и развитию ООО «РБС-Гарпия» Игорь Алексеев.

«Дрон показал максимальную эффективность в решении задач отрядов специального назначения», — сказал директор, сославшись на отчеты Минобороны России.

Алексеев отметил, что дрон способен развивать скорость до 120 километров в час, а продолжительность его полета при максимальной работе — 40 минут. Поставки МТ БПЛА в зону СВО начались в мае.

В компании добавили, что дрон способен действовать в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в любое время суток в радиусе до 10 километров.

«Дрон отлично применим для разведки местности при выполнении спецопераций, наводки артиллерии, а также ликвидации движущейся силы противника при помощи доставки и сброса специального груза», — сказал специалист.

В сентябре 2022 года в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы страны применили радиолокационные станции (РЛС) «Зоопарк-1М» и беспилотники для обнаружения условного противника на учениях «Восток-2022».