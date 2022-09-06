Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российские военные обнаружили «противника» с помощью «Зоопарка»

Российские военные применили РЛС «Зоопарк-1М» для обнаружения «противника» на учениях

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России применили радиолокационные станции (РЛС) «Зоопарк-1М» и беспилотники для обнаружения условного противника на учениях «Восток-2022». Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

«Определение координат артиллерийских (минометных) батарей "противника", ведущих огонь, осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов, средств артиллерийской разведки, в том числе радиолокационных станций контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1М», — отметили в сообщении.

Согласно плану учений, обнаруженные огневые позиции «противника» были поражены огнем самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С», «Акация» и буксируемых гаубиц «Мста-Б». Также использовались реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган» и «Град». «В боевом порядке контингентов иностранных государств применяются гаубицы "Гвоздика" и Д-30, PLZ-07 Народно-освободительной армии Китая», — уточнили в Минобороны России.

Материалы по теме:
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022

Также для обеспечения стрельбы артиллерии, контрбатарейной борьбы и ведения разведки применяли комплексы радиолокационной разведки и контроля стрельбы «Аистенок», станции наземной артиллерийской разведки СНАР-10М1 и другие средства.

Комплекс «Зоопарк-1М» предназначен для разведки координат огневых позиций артиллерийских батарей противника и корректировки огня своих артиллерийских систем. Также комплекс может контролировать работу беспилотников.

В августе российский спецназ показал работу беспилотников ZALA в ходе спецоперации на Украине. Беспилотник взаимодействует с комплексом «Зоопарк», вылетая в зону предполагаемой активности артиллерии противника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В России допустили прекращение действия продуктовой сделки
Владельца «золотого Стечкина» арестовали за организацию банды
Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей
В Италии раскритиковали договор Германии и Франции по газу и электроэнергии
Стало известно о сомнениях ЕС относительно ограничения цены на российский газ
Главный поставщик газа Великобритании запросил многомиллиардные кредиты
Эмили Ратаковски снялась в красном бикини на пляже
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров
В США допустили долгое отсутствие своего посла в России
Экс-глава ЕКА оценил сотрудничество России и Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.