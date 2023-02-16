Семейная пара наркоторговцев пыталась выдать героин за прах собаки

В Красноярске задержанные полицией наркоторговцы пытались выдать героин за прах собаки

В Красноярске полицейские задержали 26-летнего россиянина и его 21-летнюю жену, у которой нашли в сумочке пакетик с веществом серого цвета. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, подозреваемые заявили, что в пакетике находится прах их умершей собаки, который они хотели развеять в тайге. Однако в ходе допроса муж с женой все же признались, что это героин, который они собирались расфасовать и сбыть методом закладок. В ходе обыска в квартире наркоторговцев нашли еще 161 грамм вещества, кроме того, выяснилось, что в пакетике, изъятом у девушки, полкило героина.

13 декабря 2022 года сообщалось, что житель Калуги, вкалывавший девушке героин вместо обезболивающего, предстанет перед судом.