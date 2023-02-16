Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:22, 16 февраля 2023Силовые структуры

Семейная пара наркоторговцев пыталась выдать героин за прах собаки

В Красноярске задержанные полицией наркоторговцы пытались выдать героин за прах собаки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Красноярске полицейские задержали 26-летнего россиянина и его 21-летнюю жену, у которой нашли в сумочке пакетик с веществом серого цвета. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, подозреваемые заявили, что в пакетике находится прах их умершей собаки, который они хотели развеять в тайге. Однако в ходе допроса муж с женой все же признались, что это героин, который они собирались расфасовать и сбыть методом закладок. В ходе обыска в квартире наркоторговцев нашли еще 161 грамм вещества, кроме того, выяснилось, что в пакетике, изъятом у девушки, полкило героина.

13 декабря 2022 года сообщалось, что житель Калуги, вкалывавший девушке героин вместо обезболивающего, предстанет перед судом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл потери ВСУ в Соледаре
В «Роскосмосе» поищут разработчика эксплуатации РОС
Пентагон оценил возможность мирных переговоров между Москвой и Киевом
На «Госуслугах» запустили новый сервис
Главврач «Коммунарки» Проценко поделился подробностями о состоянии Костомарова
Девушка пожаловалась на принуждающего ее к утреннему сексу парня
Объем китайских инвестиций на Дальнем Востоке превысил 13 миллиардов долларов
Уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекорда
Семейная пара наркоторговцев пыталась выдать героин за прах собаки
Госсекретарь США Блинкен посетит Турцию на фоне землетрясения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.