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15:55, 16 февраля 2023Мир

Европарламент отказался вносить пункт о ядерной войне в резолюцию по Украине

Европарламент проголосовал против внесения в резолюцию по Украине пункта о ядерной войне

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Депутаты Европарламента (ЕП) на пленарной сессии проголосовали против внесения в проект резолюции по Украине пункта, в котором говорится о перерастании локального вооруженного конфликта в открытое военное противостояние ядерных держав. Трансляция заседания парламента велась на сайте ЕП.

«Люди во всей Европе глубоко озабочены войной, которая может потенциально привести к войне между ядерными державами», — сообщается в тексте поправки, предложенной ранее Левой группой ЕП, и которую в итоге отказались вносить в окончательную версию документа.

Ране Европейский Союз распространил резолюцию, которая будет вынесена на голосование Генеральной Ассамблеей ООН накануне первой годовщины боевых действий на Украине. Она призывает к прекращению боевых действий и миру, а также к обеспечению «суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности» республики.

Предлагаемая резолюция также повторяет старое требование Генеральной Ассамблеи, чтобы Россия «немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы» от международно признанных границ Украины.

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Глеб Бажуткин
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