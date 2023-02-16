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11:22, 16 февраля 2023Наука и техника

Неприятный запах изо рта увеличил риск сердечных заболеваний

eLife: заражение вызывающей неприятный запах бактерией увеличило риск болезней сердца

Фото: Shutterstock

Швейцарские ученые выявили, что неприятный запах изо рта, вызванный определенной бактерией, может увеличить риск сердечных заболеваний. Выводы исследования опубликованы в журнале eLife.

В предыдущих работах было показано, что сердечные заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, имеют множество факторов риска, например, определенные нарушения связывали с повышенной вероятностью образования зубного налета.

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В новом исследовании ученые проанализировали генетическую информацию, включающую в себя данные о состоянии здоровья и образцы крови 3459 человек. Примерно у шести процентов участников за 12-летний период наблюдения был сердечный приступ или другое опасное сердечно-сосудистое заболевание. Кровь испытуемых была проверена на наличие антител против 15 вирусов, 6 бактерий и 1 паразита.

Ученые обнаружили, что антитела против Fusobacterium nucleatum — признак прошедшей или текущей бактериальной инфекции, были связаны с некоторым повышением риска сердечно-сосудистых событий. При заражении Fusobacterium nucleatum вызывает воспаление десен и неприятный запах. Авторы объясняют такой эффект тем, что усиливается системное воспаление в результате инфицирования бактерией, которая может колонизироваться как во рту, так и на стенках артерий.

Если открытие подтвердится в будущих исследованиях, то ученые смогут разработать новые подходы для выявления группы лиц, особенно подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний.

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Елена Апазиди
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