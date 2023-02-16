Суд оставил в силе приговор отказавшемуся отправиться в зону СВО военному

Суд оставил в силе приговор военному с Камчатки, отказавшемуся отправиться в зону СВО

Тихоокеанский флотский военный суд оставил в силе приговор камчатскому военнослужащему Бреусову, которого приговорили к одному году и восьми месяцам колонии-поселения за отказ отправиться в зону СВО. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает РИА Новости.

Сторона защиты Бреусова попыталась обжаловать решение 35-го гарнизонного военного суда в апелляционном порядке. В Тихоокеанском флотском военном суде отметили, что при вынесении приговора учитывались смягчающее обстоятельство — явка с повинной, а также отягчающее — нарушение в период мобилизации. Сам фигурант участвовал в процессе по видеосвязи.

27 декабря 2022 года Бреусова признали виновным по части 2.1 статьи 332 («Неисполнение приказа») УК РФ. Следствие и суд установили, что 6 октября военный нарушил уставы ВС РФ, отказавшись выполнять приказ командира части и отправиться в зону проведения СВО.

Ранее сообщалось, что суд ужесточил приговор мобилизованному Лешкову, избившему офицера, до семи лет колонии.