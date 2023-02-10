Избившему офицера мобилизованному россиянину ужесточили приговор

Суд ужесточил приговор мобилизованному Лешкову, избившему офицера, до 7 лет колонии

Второй западный окружной военный суд ужесточил приговор мобилизованному Александру Лешкову, избившему офицера в подмосковном парке «Патриот», с 5,5 до 7 лет колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает РИА Новости.

Ранее Лешкова признали виновным по части 3 статьи 334 («Насильственные действия в отношении начальника в период мобилизации») УК РФ и приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Следствие и суд установили, что 3 ноября 2022 года россиянин нецензурно высказался об организации военной службы, а затем ударил подполковника в грудь кулаком и выдохнул ему в лицо дым от электронной сигареты.

Приговор суда обжаловали и прокурор, и защита. Сторона гособвинения посчитала его слишком мягким и запросила назначить наказание в виде десяти лет лишения свободы, так как суд не учел, что Лешков распространил в интернете видеозапись инцидента. Защита настаивала на смягчении решения, ссылаясь на показания свидетелей предшествующих конфликту споров, раскаяние осужденного и наличие у него малолетнего ребенка.

Лешков участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Свою вину он признал частично, заявив, что только толкнул офицера, а дым в лицо ему попал случайно. Ранее он объяснил конфликт нервным срывом.

