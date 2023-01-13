Прокуратура и осужденный за драку в парке «Патриот» россиянин обжалуют приговор

Прокуратура и осужденный за драку с подполковником в парке «Патриот» обжалуют приговор

Военная прокуратура и адвокат планируют обжаловать решение суда по делу 40-летнего мобилизованного мастера спорта по хоккею Александра Лешкова, который ударил подполковника Дениса Мазанова на полигоне «Патриот». Об этом в пятницу, 13 января, сообщает «Коммерсантъ».

Приговор Мазанова к 5,5 года колонии строгого режима стороне обвинения показался слишком мягким, а защите — суровым. Прокуратура просила назначить обвиняемому 10 лет лишения свободы для «предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем», а адвокат настаивал на условном сроке.

Мазанова признали виновным в преступлении по части 3 статьи 334 («Насильственные действия военнослужащего, совершенные в отношении начальника в период мобилизации или военного положения») УК РФ. Наказание по ней предусматривает до 15 лет колонии. Подсудимый вину признал. Ранее он в армии не служил и пришел в военкомат добровольно.

3 ноября 2022 на полигоне «Патриот» Лешков высказал претензии подполковнику Мазанову о подготовке солдат, а после оскорбил офицера, выдохнул ему в лицо дым от сигареты и толкнул в грудь, за что был арестован. Действия фигуранта попали на видео.