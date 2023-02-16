Двое россиян насмерть отравились газом в жилом доме

РЕН ТВ: на Ставрополье два человека насмерть отравились бытовым газом в доме

В поселке Железноводском Ставропольского края два человека насмерть отравились бытовым газом в жилом доме, еще трое пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отравившихся россиян доставили в больницу, им начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Другие подробности случившегося сейчас выясняются.

13 февраля сообщалось, что в Астраханской области двое мужчин погибли от отравления угарным газом на чабанской точке. Тела россиян нашел родственник одного из них. По предварительным данным, в помещении использовалась газовая горелка.

Астраханские следователи организовали доследственную проверку по факту случившегося.

Еще раньше в Варне Челябинской области в бане обнаружили тела двух местных жителей — россияне надышались угарным газом, на их телах не нашли признаков насильственной смерти.