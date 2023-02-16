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09:08, 16 февраля 2023Ценности

Полная блогерша рассмешила фанатов пародией на откровенное фото Рианны

Полная блогерша Селеста Барбер повторила фото певицы Рианны в трусах и рассмешила фанатов

Фото: @celestebarber

Полная австралийская блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенную съемку барбадосской певицы Рианны и рассмешила фанатов. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На оригинальном кадре исполнительница позирует топлес, лежа на кровати. На ней надеты трусы красного цвета, черные полупрозрачные чулки, туфли на шпильке и перчатки длиной выше локтя. При этом стилисты распустили ее волосы и уложили их в легкие кудри, а визажисты нанесли на губы красную помаду.

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Пародистка, в свою очередь, сделала альтернативный снимок, снявшись лежащей на кровати в комнате среди своих вещей. Для своего образа, она также, как и Рианна, надела красные трусы, черные гольфы и перчатки. Пост Барбер набрал более 400 тысяч лайков.

Поклонники оценили шутку юмористки, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Это что, компрессионные носки?», «В принципе, если присмотреться, то один в один», «Хорошо, что ты в носках, а то можешь простудиться», «Выражение лица напомнило мистера Бина», «Нашел разницу! Это зеркало!» — с иронией высказывались они.

В ноябре 2022 года стало известно, что американская модель Эмили Ратаковски заблокировала Селесте Барбер и ограничила доступ к своим соцсетям. В беседе с журналистами пародистка напомнила, что в 2021 году повторила фото манекенщицы, на котором та была запечатлена в коричневых плавках от бикини. Однако, по ее словам, тот пост вызвал недовольство со стороны фанатов Ратаковски.

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Карина Черных
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