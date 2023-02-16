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17:11, 16 февраля 2023Россия

Спрятанный в диван портрет погибшего на СВО танкиста привел к скандалу в школе

В школе Свердловской области спрятали в диван портрет выпускника, погибшего в ходе СВО

Кадр: Сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн»

В школе села Никольское Сысертского района Свердловской области произошел скандал из-за спрятанной в диван фотографии выпускника, погибшего в ходе СВО. Об этом сообщает издание E1.Ru, в редакцию которого обратились родственники военнослужащего.

Служивший по контракту танкист погиб в марте прошлого года. На фасаде школы, в которой он учился, планировали установить памятную доску. По словам работающей в этой же школе тети погибшего, поместить фотографию в ящик дивана приказал директор. Там же хранятся портреты ветеранов Великой Отечественной войны, пояснила женщина.

«Мы возмущены отношением руководства к портрету нашего погибшего на Украине родственника», — сказала тетя погибшего танкиста.

Директор школы пояснил, что «запасную» фотографию военнослужащего убрали в диван на время ремонта.

Комментируя вопрос об установке памятной доски, глава села Любовь Плотникова сообщила, что местные власти получили соответствующее заявление родственников и рассматривают его.

Ранее сообщалось, что жители поселка в Забайкалье отказались от торжественных похорон погибшего в ходе СВО бойца ЧВК «Вагнер». По словам главы поселковой администрации Алены Когодеевой, людей смутило прошлое погибшего, который до участия в СВО был осужден за убийство.

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Алан Босиков
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