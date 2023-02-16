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07:06, 16 февраля 2023Экономика

Американцам порекомендовали отказаться от завтрака из-за погоды и России

WSJ порекомендовала американцам экономить на завтраках из-за погоды и спецоперации России

Фото: Unsplash

Американцам порекомендовали экономить на завтраках из-за выросших цен на несколько основных продуктов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Издание указывает, что цены резко увеличились из-за ряда факторов, вреди которых продолжающаяся спецоперация России на Украине, плохая погода и вспышки болезней растений. В частности, Россия «ответственна» за подорожание зерна для хлопьев на 15 процентов за год.

Цены на замороженный апельсиновый сок в США за год выросли на 12,4 процента. Это связывают с заморозками, двумя ураганами и болезнью цитрусовых, из-за которых американские фермеры собрали самый маленький урожай почти за 90 лет.

Яйца за год подорожали на 70,1 процента, а цена на растворимый кофе ежемесячно повышались на 3,6 процента.

Ранее блогерша из США с ником Amy Way to Save опубликовала видео, в котором сравнила цены в популярном супермаркете Walmart в 2020, 2022 и 2023 году. В комментариях к нему многие пользователи возмутились тем, как сильно за это время подорожали базовые продукты питания.

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Марина Совина
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