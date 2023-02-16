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10:54, 16 февраля 2023Россия

Начальницу отдела Минобороны по ЗВО нашли мертвой под окнами дома в Петербурге

Mash: начальницу управления финобеспечения Минобороны по ЗВО нашли мертвой в Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Начальницу управления финансового обеспечения Минобороны по Западному военному округу (ЗВО) нашли мертвой под окнами многоэтажного дома на Замшиной улице Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Тело 58-летней женщины заметили прохожие. Позже ее вещи и документы обнаружили на балконе 16-го этажа дома №31.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять детали и обстоятельства случившегося. По предварительной версии, сотрудница Минобороны могла покончить с собой.

14 февраля сообщалось, что во Фрунзенском районе Ярославля обнаружили тело 22-летней девушки. По словам соседей, ее могли до смерти избить. В региональном управлении Следственного комитета России пояснили, что на трупе не было внешних признаков насильственной смерти. Однако тело россиянки направили в морг на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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Анна Щербакова
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