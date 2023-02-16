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10:15, 16 февраля 2023Россия

Глава Севастополя раскрыл подробности атаки беспилотников ВСУ

Развожаев заявил, что сбиты еще несколько украинских беспилотников ВСУ в акватории Крыма

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Помимо двух сбитых в Севастополе беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), системы противовоздушной обороны (ПВО) также сбили несколько БПЛА в акватории в зоне Крыма. Такие подробности атаки раскрыл глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, атака Украины на полуостров началась ночью, она отражена. «В городе все спокойно. Доверяйте только официальной информации», — написал Развожаев.

Об атаке ВСУ на Севастополь стало известно утром в четверг, 16 февраля. Тогда глава города сообщал, что над морем сбиты два БПЛА и системы ПВО отражают атаку. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Севастополь не раз подвергался атаке беспилотников. В частности, 16 января над городом силами Черноморского флота и системами ПВО были сбиты 10 БПЛА. Никто не пострадал, объекты в городе и акватории не повреждены.

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Анастасия Шейкина
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