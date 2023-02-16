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19:08, 16 февраля 2023Ценности

Парикмахер визуально омолодил бездомного на 15 лет и удивил подписчиков

Парикмахер Джошуа Сантьяго бесплатно подстриг бездомного, визуально омолодив его на 15 лет

Кадр: @empoweringcuts / TikTok

Стилист и владелец передвижной парикмахерской Джошуа Сантьяго визуально омолодил бездомного на 15 лет и удивил подписчиков. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

В начале ролика мужчина предстал перед камерой, сидящим в парикмахерском кресле, с длинными, кудрявыми и спутанными волосами. Также у него присутствовали борода и усы. «Просто подстриги меня. Я готов к переменам, чтобы вернуться домой», — сказал он.

Затем Сантьяго продемонстрировал процесс стрижки. В первую очередь парикмахер состриг кудри бездомного, оставив при этом короткие волоски. После этого он полностью сбрил клиенту бороду. По словам Сантьяго, данную процедуру он провел бесплатно.

Зрители оценили преображение мужчины, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Неузнаваемо… Какой прекрасный способ начать менять свою жизнь», «Вы буквально сняли с него 15 лет», «Какая колоссальная разница! Удачи вам!», «Он стал выглядеть намного моложе. Надеюсь, он вернулся домой», — высказывались они.

В декабре 2022 года владелец бизнеса по продаже мемориальных товаров Карло Бранкати из Великобритании сделал пересадку волос из-за насмешек родственников и показал результат. Так, мужчина рассказал, что начал лысеть в 25 лет. По словам Бранкати, из-за этого он не мог знакомиться с женщинами, поскольку чувствовал себя неуверенно. Кроме того, родственники и друзья постоянно шутили над его проблемой. Решиться на пересадку волос бизнесмену помог разговор с его братом из Сиднея по FaceTime, который также страдает облысением.

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Мария Винар
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