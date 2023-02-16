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13:18, 16 февраля 2023Культура

Netflix анонсировал документальный фильм о Pornhub

Netflix анонсировал документальный фильм об истории сайта Pornhub

Фото: Shutterstock

Netflix анонсировал документальный фильм об истории сайта PornHub под названием «Money Shot: история Pornhub». Об этом сообщает HypeBeast.

Проект выйдет в марте этого года и расскажет о том, как платформа изменила способы распространения и потребления порнографических материалов. Помимо этого, в фильме будет освящен скандал, связанный с обвинениями в адрес Pornhub в торговле людьми на интернет-площадке.

Хронометраж картины составит 90 минут. Продюсерами проекта выступят Ники Каррико,Стейси Оффман и Ричард Перелло. Соавтор фильма Сюзанна Хиллинджер выразила надежду на то, что лента даст зрителям возможность взглянуть изнутри на то, как работают интернет-платформы «стоимостью в миллиарды долларов».

«Мы надеемся, что этот фильм вызовет важные разговоры о сексе и согласии как в интернете, так и в мире», — отметила продюсер.

Ранее стало известно, что про американского рэпера Канье Уэста снимут документальный фильм.

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Анастасия Астахова
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