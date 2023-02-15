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18:38, 15 февраля 2023Культура

Про Канье Уэста снимут документальный фильм

Про Канье Уэста снимут документальный фильм «Нам надо поговорить о Канье»

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Про американского рэпера Канье Уэста снимут документальный фильм. Об этом сообщает Deadline.

Холдинг BBC выпустит картину под названием «Нам надо поговорить о Канье» (We Need to Talk About Kanye). Проектом займется автор журналистских расследований Мобин Ажар, ранее работавший над лентой «Битва за Бритни» и удостоенный премии BAFTA. Дата премьеры проекта пока не объявлена.

Также BBC выпустит подкаст про Уэста. Он будет состоять из восьми эпизодов.

В последние годы музыкант все чаще попадал в различные скандалы. В СМИ активно обсуждался его развод с телезвездой Ким Кардашьян, желание стать президентом США и ментальные проблемы. В прошлом году Уэст лишился статуса миллиардера из-за прекращения сотрудничества с немецким брендом Adidas. Компания разорвала партнерские отношения с исполнителем из-за его высказываний. В частности, рэпер опубликовал в соцсетях скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. Вскоре Уэста заблокировали за антисемитский пост.

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Марина Погосян
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