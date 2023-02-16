Женщина купила в интернете модные брюки и рассмеялась во время примерки

Британка купила модные брюки в магазине Boohoo и рассмеялась во время примерки

Британка купила брюки-карго в интернет-магазине Boohoo и рассмеялась во время примерки. На ролик женщины в TikTok обратили внимание журналисты Daily Mail.

27-летняя жительница Ливерпуля Мэри рассказала, что приобрела штаны зеленого цвета, которые стали модными в текущем сезоне. По ее словам, она тщательно подбирала размер вещи стоимостью 20 фунтов стерлингов (1801 рубль), чтобы не ошибиться, однако удивилась полученной посылке.

«Когда я увидела брюки, мне показалось, что они шикарны. Но когда я достала их из пакета полностью, то была просто в шоке. Я рассмеялась из-за этих штанин», — призналась героиня материала и продемонстрировала их в зеркало. Длина брюк составила 165 сантиметров. На размещенных кадрах видно, что штанины достают до ее шеи.

В январе сообщалось, что блогерша Николь Терри заказала в сети шорты бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и разозлилась во время примерки. Девушка рассказала, что приобрела данный предмет гардероба розового цвета за 45 фунтов стерлингов (4052 рубля). Однако когда она его надела, то осталась недовольна внешним видом и посадкой изделия.