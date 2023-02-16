Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:37, 16 февраля 2023Ценности

Женщина купила в интернете модные брюки и рассмеялась во время примерки

Британка купила модные брюки в магазине Boohoo и рассмеялась во время примерки

Кадр: @myhomeandlife22

Британка купила брюки-карго в интернет-магазине Boohoo и рассмеялась во время примерки. На ролик женщины в TikTok обратили внимание журналисты Daily Mail.

27-летняя жительница Ливерпуля Мэри рассказала, что приобрела штаны зеленого цвета, которые стали модными в текущем сезоне. По ее словам, она тщательно подбирала размер вещи стоимостью 20 фунтов стерлингов (1801 рубль), чтобы не ошибиться, однако удивилась полученной посылке.

Материалы по теме:
«Мой самый большой ужас» Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
«Мой самый большой ужас»Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
22 сентября 2021
Голый прием. Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Голый прием.Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
6 октября 2021

«Когда я увидела брюки, мне показалось, что они шикарны. Но когда я достала их из пакета полностью, то была просто в шоке. Я рассмеялась из-за этих штанин», — призналась героиня материала и продемонстрировала их в зеркало. Длина брюк составила 165 сантиметров. На размещенных кадрах видно, что штанины достают до ее шеи.

В январе сообщалось, что блогерша Николь Терри заказала в сети шорты бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и разозлилась во время примерки. Девушка рассказала, что приобрела данный предмет гардероба розового цвета за 45 фунтов стерлингов (4052 рубля). Однако когда она его надела, то осталась недовольна внешним видом и посадкой изделия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило об освобождении 101 солдата из украинского плена
Москва обогнала регионы по спросу на недвижимость в Сочи
Рост экономики Средней Азии связали с проблемами России
В Абхазии объяснили визит президента страны в Москву
Россиянин попытался заживо сжечь мать и отчима в квартире после ссоры
Фитнес-эксперт назвал правила возвращения к тренировкам после долгого перерыва
Женщина купила в интернете модные брюки и рассмеялась во время примерки
Израиль отправит Украине 200 миллионов долларов
Белый дом открестился от намерений Украины нанести удар вглубь России
Россиянам назвали причины боли и щелчков в челюсти и их опасность
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.